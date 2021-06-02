Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplam 5 bin metrekarelik alanda 7 gün 24 saat hizmet veren ve günlük 20 bin test yapabilme kapasitesine sahip İstanbul Havalimanı Test Merkezi, yolcuların boğaz ve burnundan alınan sürüntüleri, havalimanında bulunan laboratuvarda dakikalar içerisinde işleyerek PCR test sonucunu 1,5 saat, antikor sonucunu 45 dakika, antijen sonucunu ise 20 dakika içerisinde talebe göre cep telefonu üzerinden de yolcuya bildiriyor. Yolcularına ayrıcalıklı hizmet sunan İGA, kişiye özel havalimanı deneyimi iddiasıyla İGA PASS üyeleri için PCR test rezervasyonu da sunuyor. İGA PASS yolcu programına ait rezervasyon adresi üzerinden (reservation@igapass.com) işlem yapan yolcular, sıra beklemeden hızlı bir şekilde test olabiliyor ve sonuçlarını kısa bir sürede öğrenebiliyor.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde Eurocontrol tarafından paylaşılan uçuş verilerine göre, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 507 uçuşla ilk sıradaki yerini korudu. Türk Hava Yolları, 729 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.