Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis'in Tatvan ilçesinin kırsal bölgelerinde yürütülen terör operasyonları sebebiyle 10 köy ve bağlı mezralarında 2 Haziran itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bitlis Valiliği, ikinci bir emre kadar buralarda kimsenin sokağa çıkamayacağını beyan etti. Ve Valilik, ikinci emri bugün verdi. Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: Tatvan sınırlarındaki Kuşluca, Üçtepe, Karaçalı, Çavuşlar, Üzümlü, Sungurlu, Külbastı, Anadere, Ulusoy, Ekindüzü köyü ve mezraları bölgesinde sokağa çıkma yasağı, bugün saat 18.00'den itibaren kaldırıldı. Yasak, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için alınmıştı.

Pentagon’dan Tatvan’da şehit olan askerler için taziye ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, geçtiğimiz hafta Tatvan’da düşen askeri helikopterde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

2021'de 181 operasyonda 1162 terörist öldürüldü MSB, sene başından itibaren yurt içi ve sınır ötesinde toplam 181 operasyonda 1162 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.