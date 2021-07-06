Haber, Elazığ merkeze bağlı Şahsuvar köyünden meydana geldi. Hayvan otlatan Nazmi Ç. (14) ve Yusuf Yücer (17), serinlemek için Keban Baraj Gölü uzantısında bulunan Şahsuvar köyünde suya girdi.
KIYAFETLERİ GÖREN VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
Kıyıda çobanların kıyafetlerini görüp kendilerini göremeyen vatandaşlar durumu anında yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, hemen çalışma başlattı. Suya giren ekipler, bir süre sonra Yusuf Yücer’in cansız bedenini bulup çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yücer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kurbağa adamların suda kaybolan Nazmi Ç.’ye ulaşma çalışmaları devam ediyor.
Serinlemek istedi, canından oldu İzmir'de serinlemek isteyen iki gençten biri boğularak can verdi.
Serinlemek için baraja giren 14 yaşındaki kız öldü Yaz ayları geldi aman dikkat! Serinlemek için baraja girmeyi tercih edip canından olanların sayısı artıyor. Bir haber de Hatay'dan geldi, 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Serinlemek için suya giren 2 arkadaşın feci sonu!
Elazığ’da serinlemek için baraja giren 2 arkadaşın feci sonu! Birinin cansız bedeni bulundu, diğeri ise hala yok...
Haber, Elazığ merkeze bağlı Şahsuvar köyünden meydana geldi. Hayvan otlatan Nazmi Ç. (14) ve Yusuf Yücer (17), serinlemek için Keban Baraj Gölü uzantısında bulunan Şahsuvar köyünde suya girdi.
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