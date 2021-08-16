Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkunç olay dün Gebze'de yaşandı. Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., apartmandaki kameradan husumetli oldukları Mustafa Avcı eşi Fatma Avcı çocukları Ebru ve Ahmet Avcı'nın marketten binaya girmek üzere olduklarını görünce dışarı çıktılar.

Sokakta karşılaşan iki aile arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tülay Y. ve Hakan Y., ellerindeki bıçaklarla Mustafa Avcı ve ailesine saldırdı. Kavgada bıçakla yaralanan baba Mustafa Avcı olay yerinde, kızı Ebru Avcı ise tüm kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda sokak ortasında bıçakladıkları komşularının başında elleri bıçakla bekleyen anne ve oğlu ise polisin havaya ateş açmasının ardından bıçaklarını yola bırakarak teslim oldular.

Gözaltına alınan Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Saldırgan anne ve oğlunun binada tüm komşuları ile problem yaşadığı, sürekli tartıştığı komşularından olan Avcı ailesi ile de yaşadıkları husumet sebebiyle davalık oldukları iddia edildi.

Olayda yaralanan Fatma Avcı ve oğlu Ahmet Avcı’nın ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Zanlı adliyeye sevk edilirken, baba ve kızı için Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Camiinde cenaze namazı kılındı.