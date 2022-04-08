Türkiye Gazetesi

Sinop'ta bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü. Boşandığı eşinin evine eşyalarını almaya giden Zeynep G. (38) ile Birol B. (46) arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, girdikleri evde kadını yerde hareketsiz halde buldu.

BOĞULARAK ÖLDÜRDÜ!

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Zeynep G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Zanlı Birol B. gözaltına alındı. Boğularak öldürüldüğü tahmin edilen Zeynep G.’nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

Yine bir kadın cinayeti... Eşini sırtından bıçaklayıp öldürdü Kocaeli'de bir şahıs, tartıştığı eşini sırtından bıçaklayıp, çocuğunu aldıktan sonra ortadan kayboldu. Talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.