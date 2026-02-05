Çanakkale’de 23 Ocak’tan bu yana kayıp olarak aranan 86 yaşındaki Hasan Yalçınkaya’yı arama çalışmaları 14’üncü günde de devam ediyor. Yalçınkaya’nın yeğeni “Komşularına sorduğumuzda 1-2 gündür görmediklerini söylediler. Kayıp ilanı verdik ama hala bir sonuç çıkmadı” dedi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Hasan Yalçınkaya sırra kadem bastı. 14 gündür haber alınamayan yaşlı adamı arama çalışmaları sürerken, yeğeni Necati Yalçınkaya konuştu.

“KOMŞULARI 1-2 GÜN GÖRMEMİŞ”

Emeklisi amcası Hasan Yalçınkaya'nın, 23 Ocak'ta sabah saatlerinde dışarı çıktığını ve bir daha dönmediğini anlatan Necati Yalçınkaya şunları söyledi:

Yemeğini kendi yapıyor, ekmeğini kendi alıyor, çarşıya kendi gidiyor, kahvehanede arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Biz amcamıza zaman zaman gider, sohbet eder, bir isteği olup olmadığını sorardık. 26 Ocak günü ziyaret için evine gittik ancak yoktu. Komşularına sorduğumuzda 1-2 gündür görmediklerini söylediler. Çarşı ve kahvehanedeki tanıdıklara sorduk onlar da gelmediğini söylediler. Hemen ilgili yerlere müracaat yaparak kayıp ilanı verdik ama hala bir sonuç çıkmadı.

“HER HABERE RAZIYIZ”

Amcasının 35 yıldır yalnız yaşadığını aktaran Yalçınkaya, “Artık gelecek her türlü habere razıyız. Ne olursa olsun bulunmasını istiyoruz." dedi.

23 OCAK’TAN BU YANA KAYIP

Öte yandan Hasan Yalçınkaya'nın 23 Ocak sabah saat 06.35'te evinden 20 metre uzaklıktaki Şehit Er Mustafa Girgin Caddesi'nde yürüdüğü anlara ait görüntü, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

