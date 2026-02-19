Dün ülke genelinde Akdeniz etkisi azaldı, soğuk havanın etkisi yeniden arttı. Meteoroloji bugünkü hava durumu raporunda 11 ili sağanak, 7 ili de kar yağışı için uyardı. Hangi iller listede? İşte son uyarılar…

Dün soğuk hava dalgasının yeniden etkili olduğu Türkiye’de soğuk havanın etkisinin ne kadar süreceği merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Bugünkü rapora göre 11 ilde sağanak yağış 7 ilde ise kar yağışı bekleniyor. Hangi iller için uyarı yapıldı? İşte bugünkü hava durumu raporunun detayları…

Akdeniz gitti Balkan geldi! Meteoroloji’den 18 ile birden uyarı

SICAKLIK NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının batıda 3 ile 5 derece artacağını, doğu bölgelerde 2 ile 4 derece azalacağını açıkladı.

Akdeniz gitti Balkan geldi! Meteoroloji’den 18 ile birden uyarı

HEM KAR HEM DE SAĞANAK VAR

Buna göre ülke genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Meteoroloji’nin açıklamasında şöyle denildi:

Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin kıyılar ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz gitti Balkan geldi! Meteoroloji’den 18 ile birden uyarı

11 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji’nin son raporuna göre sağanak yağış beklenen iller şöyle;

Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Samsun, Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa.

Akdeniz gitti Balkan geldi! Meteoroloji’den 18 ile birden uyarı

7 İL İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji 7 ilde ise kar yağışı beklendiğini belirterek uyardı:

Ankara, Sivas, Bolu, Erzurum, Kars, Van, Malatya.

Akdeniz gitti Balkan geldi! Meteoroloji’den 18 ile birden uyarı

Son rapora göre bazı bölgelerde ise şiddetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, rüzgar uyarısını ise şöyle yaptı:

Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta, Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kesimleri için çığ uyarısı yapılırken, Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı beklendiği belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası