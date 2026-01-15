Ardahan'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oldu, gece sıcaklıkları sıfırın altında ölçüldü ve buz sarkıtları ile kırağı oluştu. Kat kat giyinen bölge halkı ise yeniden güneş açsın diye dua etti.

Ardahan'da aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının ardından soğuk hava dalgası etkisini artırdı. Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte yol ve kaldırımlarda yoğun buzlanma meydana geldi, ağaçlar kırağı tuttu.



Ardahan buz tuttu! Kat kat giyinen halk 'Güneş açsın' diye dua etti

"GÜNEŞ AÇSIN" DİYE DUA EDİYORLAR

Dondurucu soğuklardan etkilenmemek için kat kat giyindiklerini söyleyen Olcay Çağan, ''Şu anda her yer dondu. Dua ediyoruz ki güneş açsın'' dedi.

