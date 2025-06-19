Baklavadan kahveye lezzet şöleni! Türk mutfağı İngiltere’de sahne aldı

İngiltere Parlamentosu’nda düzenlenen etkinlikte Türk mutfağı rüzgârı esti. Baklavadan sarmaya, Türk kahvesinden çaya kadar birçok geleneksel lezzet tanıtıldı. Katılımcılar, bu kültürel şölene büyük ilgi gösterdi.

İngiltere Parlamentosu, Türk mutfağının eşsiz tatlarına ev sahipliği yaptı. "Türkiye'nin Lezzetleri" başlıklı etkinlikte, İngiliz milletvekilleri, davetliler ve parlamenter çalışanlar, baklavadan sarmaya, Türk kahvesinden lokuma kadar birçok geleneksel lezzeti tatma fırsatı buldu.

Etkinlik, İngiltere’nin Türkiye Ticaret Temsilcisi ve milletvekili Afzal Khan'ın ev sahipliğinde Parlamento’nun tarihi Jubilee Room salonunda gerçekleşti.

Parlamenterler ve diplomatik çevrelerden yoğun katılımın olduğu organizasyonda, Türk mutfağının sadece lezzet değil, aynı zamanda kültürel bağ kurma gücü de ön plana çıktı.

LEZZETİN YANI SIRA KÜLTÜREL DİPLOMASİ VURGUSU

Etkinlikte, Türk gıda üreticileri ve markaları da tanıtılırken, Türk mutfağının uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak yeni işbirliklerinin de zemini oluşturuldu.

Davette konuşan ev sahibi milletvekili Afzal Khan, Türkiye ile İngiltere arasında gelişen ticari ve kültürel ilişkilerin önemine şöyle dikkat çekti:

“2024’te 28 milyar sterlini aşan ticaret hacmiyle Türkiye, İngiltere’nin 16. büyük ticaret ortağı. Bu etkinlik, sadece mutfağı değil, iki ülke arasındaki dostluğu da pekiştiriyor."

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ'NDEN TÜRK KAHVESİ İKRAMI

Etkinlikte ayrıca Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de yer aldı. Enstitü, açtığı stantta geleneksel Türk kahvesi ikram etti ve kültürel çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Katılımcılar, Türk mutfağının yanı sıra Türkiye’nin kültürel mirasını da daha yakından tanıma imkanı buldu.

Organizasyon, yaklaşan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmeleri öncesinde, Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.