Bandırma'da bir vatandaş, satın aldığı kurabiyeyi ısırmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Kurabiyeden izmarit çıktığını öne süren vatandaşın şikayeti üzerine bir unlu mamuller işletmesine denetim yapıldı. İşletmede son tüketim tarihi geçmiş ürünler tespit edilirken, şikâyete konu edilen ürün bulunamadı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir vatandaşın çikolatalı kurabiye satın aldıktan sonra ürünü yerken içerisinden sigara izmariti çıktığını öne sürmesi üzerine ekipler harekete geçti. Şikâyet doğrultusunda yapılan incelemeler kapsamında, ihbar edilen işletmede denetim yapıldı.

İŞLETMEYE 35 BİN TL CEZA

İhbar ve şikâyet üzerine sahaya çıkan Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmede yaptıkları resmi kontrol sırasında süt ve peynir ürünlerinde son tüketim tarihinin geçtiğini belirledi. Yapılan tespitlerin ardından tarihi geçmiş ürünlere el konulurken, işletmeye idari işlem uygulandı. Ayrıca imalathanede uygunsuzluklar tespit edilirken, bu kapsamda işletmeye yaklaşık 35 bin TL tutarında idari para cezası kesildi.

Bandırmada akılalmaz olay! Aldığı kurabiyeyi ısırdı, içinden izmarit çıktı

ZABITADAN DA CEZA YEDİ

Aynı işletmede inceleme yapan Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise kaldırım işgali ve etiket mevzuatına aykırılık gerekçeleriyle işletmeye 5 bin 500 TL tutarında ayrı bir cezai işlem uyguladı.

SÖZ KONUSU ÜRÜN BULUNAMADI

Öte yandan, vatandaşın şikâyeti üzerine yapılan incelemelerde, şikâyete konu edilen ürünün denetim sırasında işletmede bulunamadığı, satılmış olabileceği belirtildi. Denetimlere ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin ilgili kurumlarca sürdüğü bildirilirken, yetkililer halk sağlığının korunması amacıyla gıda denetimlerinin ihbarlar ve rutin kontroller kapsamında aralıksız devam edeceğini vurguladı.

