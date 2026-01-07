Hatay'da zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde ekmeklerin gramajları düşük gelirken, işletmelerde çıkan böcekler ve örümceklerse ekipleri hayrete düşürdü. Zabıta müdürünün "Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum" sözleri dikkat çekti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde halk sağlığını tehdit eden işletmelere, Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde, 4 fırın işletmesi incelendi.

Zabıta tarafından yapılan denetimlerde, hijyen ve gramaj konularında ciddi ihlaller tespit edildi. Denetimlerde, bir fırında üretilen pide ekmeklerinin eksik gramajla üretildiği ortaya çıktı.

FIRINDA BÖCEKLER VE ÖRÜMCEKLER KOL GEZİYOR

Düşük gramajlı üretim yapan imalathanede bozulmuş ürünler, kemik parçaları, böcek ve örümcekler bulundu. Zabıta Müdürü Ali Avan karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.

"FAREYİ GEÇTİM, YILAN ÇIKACAK DİYE KORKUYORUM"

İşletmeyle ilgili Zabıta Müdürü Avan, "Vatandaşın emeğinden, parasından çalıyorsunuz. İlk defa ben bu kadar ekmek gramajında eksik olan bir fırın olarak sizi görüyorum. Bunu kâr zannediyorsunuz ama ben sizin bütün kârınızı elinizden alacağım, merak etmeyin. 10 gram 20 gram derken ben sizden 20 bin, 50 bin kesip alacağım. Burayı siz kapatın hurdacıya çevirin, daha mantıklı olur. Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum. Fırında yatak yorgan var. Ortamın kötü durumuna izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

CEZA KESİLDİ

Fırınlarda yapılan denetimlerde, hijyen şartları, ruhsat durumu ve gramajlar detaylı bir şekilde kontrol edildi. Yapılan kontrollerin ardından mevzuata aykırı hareket eden işletmeler hakkında tutanak tutularak, gerekli cezai işlemler başlatıldı. Yetkililer, ihlallerin tekrar etmesi halinde fırınların ruhsatlarının iptal edileceğini belirtti.

Dörtyol Belediyesi yetkilileri, halk sağlığının en önemli öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, ilçedeki denetimlerin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

