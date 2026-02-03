Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düştüğü Edirne’de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır sürücüleri 17 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Kuyruk uzadıkça uzarken, sürücüler ekmek, su, tuvalet ve dinlenme alanı gibi temel ihtiyaçların karşılanamadığını söyledi.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı dün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da etkisini gösterdi. Edirne'de dün akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

EDİRNE KARA BÜRÜNDÜ

Kentte hava sıcaklığı ise eksi 4 dereceye kadar düştü. Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı’nda iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı da bekleyenlere zor anlar yaşattı.

KİLOMETRELERCE TIR KUYRUĞU

Edirne’de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise hava sıcaklığı eksi 8 dereceyi buldu. Dondurucu soğuk etkisini artırırken, yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

ŞOFÖRLER TEPKİLİ

17 kilometrelik kuyruk uzayıp giderken, ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine taşıyan tırlar, sınır kapısına kilometrelerce mesafede durmak zorunda kaldı. Bekleme süresinin saatleri hatta günleri bulduğu ifade eden tır şoförleri, yoğunluğa çözüm bulunmasını istedi.

TIR PARKLARI YETERSİZ

Düzenli kuyruk uygulamasının bulunmadığını, mevcut tır parklarının yetersiz ve kullanılamaz durumda olduğunu dile getiren tır sürücüleri kuyrukta ekmek, su, tuvalet ve dinlenme alanı gibi temel ihtiyaçların karşılanamadığını söyledi. Sürücüler, sınır kapısı çevresinde donanımlı tır parklarının hayata geçirilme için çağrı yaptı.

