Meteoroloji uyarıda bulunmuştu, 5 ile birden beyaza büründü. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış sonrası ekipler çalışmalara başladı.

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de etkili olan kar yağışıyla özellikle yüksek kesimler beyaza büründü. Ortaya kartpostallık manzaralar çıkarken, ekipler de olumsuz bir durum yaşanmaması adına hummalı çalışma başlattı.

Erzurum

Erzurum'da dün akşam başlayan kar sabaha etkisini artırdı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Palandöken Kayak Merkezi de yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kars

Kars'ta dünden itibaren aralıklarla devan eden kar yaşamı olumsuz etkiliyor. Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde birikenleri, Kars Belediyesi ekipleri de kaldırımdaki karları temizledi. Sisin de etkili olduğu kentte görüş mesafesi düştü. Sarıkamış ve Akyaka ilçeleri ile köyleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Ardahan

Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor. Kar ile soğuk nedeniyle buzlanmanın oluştuğu kentte yer yer de sis görüldü.

Ağrı

Ağrı'da gece başlayan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı. Etkisini artıran kar yüksek kesimler, şehir merkezi ve köyleri beyaza bürüdü. Ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

TUNCELİ

Tunceli'de de bazı yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar altında kalan Kırklar, Meydan ve Munzur dağlarının zirveleri güzel manzaralar oluşturdu.

