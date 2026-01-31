Trabzon’da 4 gündür kayıp olan 25 yaşındaki Enes Terzi’yi bulmak için arama çalışmaları karadan, denizden ve havadan sürüyor. Beşirli dolgu sahasında bulunan kıyafetleri, ekiplerin çalışmasını yoğunlaştırmasına neden oldu.

Trabzon'un 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki evinden 27 Ocak tarihinde çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 25 yaşındaki Enes Terzi'ye ait olduğu değerlendirilen kıyafetler Beşirli dolgu sahasında bulunmasının ardından arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Evden çıktı, bir daha dönmedi! Enes Terzi 4 gündür kayıp

ARAMA ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTIRILDI

Bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik, polis ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Sahil hattı ve çevresinde geniş çaplı arama faaliyeti başlatan ekipler, çalışmaları karadan, denizden ve havadan sürdürüyor.

Evden çıktı, bir daha dönmedi! Enes Terzi 4 gündür kayıp

Arama çalışmaları kapsamında AFAD ekiplerince drone ile havadan tarama yapılırken, dalgıç ekipleri denizde arama gerçekleştiriyor. Sahil Güvenlik ve polis botları da deniz yüzeyinde arama-tarama faaliyetine katılıyor.

Evden çıktı, bir daha dönmedi! Enes Terzi 4 gündür kayıp

Öte yandan, bölgede sürdürülen arama çalışmalarını, sahil kesiminde toplanan bazı vatandaşların da meraklı gözlerle takip ettiği görüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası