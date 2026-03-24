Almanya’da Slav kökenli yazılımcı Kilian Haerter (25) ve tasarımcı Danilo Spasojeviç (28), iki yıl önce ilgi duydukları İslamiyet’i araştırarak kendileri Kelime-i şehadeti öğrenip, söyleyerek Müslüman oldu.

Kısa sürede duaları ezberleyerek günde beş vakit namaz kılmaya başlayan gençler, Türk arkadaşları ile görüşmek ve bayramı çoşkulu kutlamak için ramazanda Bursa’ya geldiler.

Gençlerin ikisi de İbrahim ismini aldı. Spasojeviç, çocuklarını İslami şekilde yetiştirebilmek için Müslüman bir ülkede çalışmakla Almanya’da kalıp Hristiyanlara İslam’ı anlatmak arasında kaldığını belirtirken Kilian Haerter ise Bursa’da Müslüman olan arkadaşlarının bir araya geldiği Hisar Kapısı platformunda çalışıyor.

Camide Avrupa’daki gençlerin gerçek din olan İslamiyet ile tanışmaları için dualar eden iki Alman genci çıkışta da birer duayı tam olarak okuyarak, müslümanlığı tam olarak yaşadıklarını neşeli tavırları ile tescillediler.



Haberle İlgili Daha Fazlası