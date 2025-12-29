İzmir, Tekirdağ, Yalova, Sakarya derken İstanbul’da da alarm veren susuzluk krizinde tehlikenin boyutu büyüyor. Yağışların azaldığı İstanbul’da barajlarda su seviyesi yüzde 17’ye düştü. Barajlarda kalan suyun 5 ay kadar yetebileceği uyarısı yapıldı. Öte yandan barajların dolması için 28 gün aralıksız yağmur yağması ihtiyaç olduğu söylendi.

YÜZDE 17 SEVİYELERİNE DÜŞTÜ Sağanak yağışların azalması ile birlikte yurt genelinde verilen kuraklık alarmı, bazı illerde korkutan tabloyu gözler önüne sermişti. Özellikle İzmir’deki su krizinin ardından gözler İstanbul barajlarına çevrilmişti. Yağışların azalması ile su seviyesi düşen barajlarda seviye gerilemeye devam ediyor. İstanbul’da barajlarda su seviyesi yüzde 17 seviyelerine düştü.

“SUSUZLUK EŞİĞİNDEYİZ” Yağışların barajların dolmasında etkili olmadığına dikkat çeken İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, “İstanbul’da su sorunu hiçbir zaman bitmedi ama bunun çözümleri de var. Her an susuzlukla karşı karşıya kalmanın eşiğindeyiz. İstanbul’da geçmişte 123 adet dere vardı bunların büyük bir bölümü kapandı, yok edildi veya üzerinden yol geçti” dedi.

“BİRÇOK UNSUR KURAKLIĞA DAVETİYE ÇIKARDI” Artan nüfus, bilinçsiz su tüketimi, bozuk musluklar, kapatılan dereler ve küresel ısınma gibi birçok farklı nedenle artık büyük şehirlerde daha fazla su sıkıntısının gündeme geldiğini söyleyen Çetintaş “İstanbul’a eskisi kadar yağış almamasının nedeni artan nüfus ile birlikte doğal gaz kullanımına bağlı ısı adaları olarak gösterildi. Uzmanlar yağmur bulutları şehrin üzerine geldiğinde ısı adaları nedeniyle dağıldığını belirtiyor. Ayrıca şehirde küçük görünen birçok unsurun kuraklığa davetiye çıkardığı ifade ediliyor. Bozuk musluklar, fazla harcanan lavabo suyu, araba temizliği gibi nedenler yıllık ortalamada büyük bir tüketim alanı dolduruyor. Deniz suyunun arıtılması ve gümüş iyodürü bulut tohumlama yapılarak yağmur yağdırılması en öncelikli gösterilen çözümler arasında yer alıyor” dedi.

“5-6 AY YETER ANCAK” Çetintaş "İstanbul’daki yaklaşık 4,5 milyon konutun işyerinin hepsinin birden doğal gaz yaktığını düşündüğümüzde, biz İstanbul’un havasını ısıtıyoruz. Yağmur bulutlarının yağmasına engel oluyoruz” diye belirtti.

Çetinbaş şöyle uyardı: İstanbul’daki barajların yüzde yüz dolu olması 5-6 ay yeter ancak. İstanbul’da su sorunu hiçbir zaman bitmedi ama bunun çözümleri de var. Her an susuzlukla karşı karşıya kalmanın eşiğindeyiz. İstanbul’da geçmişte 123 adet dere vardı bunların büyük bir bölümü kapandı, yok edildi veya üzerinden yol geçti. Yağmur sularının yüzde 70’i genellikle denizlere gidiyor oysa geçmişte barajlara gidiyordu.

“28 GÜN KESİNTİSİZ YAĞMASI LAZIM” "Isı adası nedeniyle yağış bulutları dağılıyor. İSKİ’nin bulutları tohumlayarak yağmur yağdırmaları gerekiyor” diye vurgulayan Çetintaş “Gümüş iyodürü bulut tohumlama yapılarak yağmur yağdırılması gerekiyor. Yağmurun barajları doldurması için 28 gün kesintisiz yağması lazım” diyerek kar yağışının barajların dolmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ Dünya genelinde 125 şehirde deniz suyunun arıtılarak kullanıldığını hatırlatan Çetintaş, "İstanbul’da deniz suyunun arıtılarak kullanılması için en uygun noktalar Papuçdere ve Kazandere barajlarıdır. Buraya yapılan bir deniz suyu arıtma tesisi ile İstanbul’un su sıkıntısını çözülebilir” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası