Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 karayolunun Kemikli rampalarında kar yağışı başladı. Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. 21 ilin geçiş noktalarından biri olan Kemikli rampalarında kar nedeniyle yollar beyaz örtüyle kaplanmaya başladı. Karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

AKOM İSTANBUL İÇİN UYARIDA BULUNDU

Öte yandan AKOM, pazartesiden sonra İstanbul’da kuvvetli kar beklendiği ikazında bulundu. Dün hava sıcaklığının 14 derece olduğu İstanbul’da bugün sıcaklığın 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

