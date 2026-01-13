Doğu'da aralıksız süren kar ve tipi ulaşımı aksattı. Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, Kars'ta ise Göle yolu trafiğe kapandı.

Ardahan'da etkisini artıran kar ve yoğun tipi, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

TÜM ARAÇLARIN GEÇİSİ YASAK

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunun Ilgar mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı. Ekipler, kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kars ve Ardahanda tipi ulaşımı engelledi! Yollar trafiğe kapandı

KARS-GÖLE YOLU DA KAPANDI

Kars-Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı. Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.

TIR GEÇİŞLERİ YAPILMIYOR

Kars Valiliği, Kars-Göle kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişine kapatıldığını bildirdi.

Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Susuz-Boğatepe-Göle devlet yolumuz tipi ve görüş olmaması nedeniyle tır trafiğine kapatılmıştır." bilgisine yer verildi.

