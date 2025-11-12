Köyde kurulan tesis vatandaşı sevindirdi! Yüzlerce hanenin elektrik faturasını karşıladı

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde 2021'de kurulan rulo çim üretim tesisinde yıllık 5 milyon metrekare rulo çim üretiliyor. Park ve bahçeler, siteler, futbol ve golf sahaları, yol, şev ve yeşil alan çalışmaları için üretim yapan firma çeşitli ülkelere ihracat gerçekleştiriyor.

ÇİM VE HAYVANSAL ATIKLAR ELEKTRİĞE DÖNÜŞÜYOR

Firma çim üretiminde ortaya çıkan bitkisel atıkları da değerlendirmek amacıyla 2021'de köye biyogaz tesisi kurdu.

Köylerden elde edilen hayvansal atıklar ve rulo çim üretiminde ortaya çıkan bitkisel atıklar bu tesiste elektriğe dönüşüyor.

5 BİN HANEYE ELEKTRİK SAĞLANIYOR

Tesiste günlük 3 megavatlık üretimle yaklaşık 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Öte yandan, elektrik enerjisi elde edilen atıklar da işlendikten sonra da doğal gübre olarak değerlendiriliyor.

ATIKLAR ELEKTRİK VE DOĞAL GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR

Türkçim İpsala İşletme Müdürü Serkan Bulanık, 2001'den bu yana köyde kurdukları tesislerde rulo çim ürettiklerini söyledi.

Çim atıklarından faydalanmak amacıyla kurdukları biyogaz tesisinin de 2021'de faaliyete başlandığını belirten Bulanık, "Tamamen doğaya uyumlu bir tesis. Rulo çim üretimindeki bitkisel atıklardan ve köylerden, çiftliklerden elde ettiğimiz hayvansal atıklardan elektrik enerjisi üretiyoruz. Çevre mühendisimizin önderliğinde bu tesiste elektrik ve doğal gübre üretimine devam ediyoruz" dedi.

Günlük üretilen 3 megavat elektriğin TREDAŞ vasıtasıyla satıldığını anlatan Bulanık, elektrik üretiminin ardından hayvansal atıklardan ortaya çıkan doğal gübreyi de toprağın organik madde kapasitesini artırmak amacıyla kullandıklarını kaydetti.

ORGANİK ATIKLARDAN TEMİZ ENERJİ

Biyogaz Tesisi Müdürü ve Çevre Mühendisi Barış Aktaş da biyogazın organik atıkların işlenmesiyle oluşan temiz bir enerji türü olduğunu dile getirdi.

Köylerden ve çiftliklerden hayvansal atıkları topladıklarını anlatan Aktaş, "Tesiste karışım haline getirdiğimiz atığı oksijensiz ortamda 40 santigrat derecede güneş almayacak şekilde çürütüyoruz. Burada oluşan gazı ünitelerimize getiriyoruz 20 silindirli iki gaz motorumuzda yakarak elektrik üretiyoruz" dedi.

Günlük 3 megavat, aylık ise ortalama 1200 ila 1300 megavat elektrik ürettiklerini belirten Aktaş, 5 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasiteye ulaştıklarını söyledi.

Aktaş, elektrik üretiminden ardından çıkan bitkisel ve hayvansal atıkların tekrar değerlendirilerek doğal gübreye dönüştürüldüğünü sözlerine ekledi.