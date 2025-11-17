Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı yaptı. Batı Karadeniz’de rüzgârın akşam saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği ve yarın öğle sonrası etkisini kaybedeceği bildirildi. Marmara’nın güneyinde fırtınanın yarın sabah başlayıp öğleden sonra zayıflaması bekleniyor. Kuzey Ege’de ise fırtına akşam saatlerinde etkili olacak ve yarın akşam sona erecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

MGM'den yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

MARMARA'DA RÜZGAR SERT ESECEK

Marmara'nın güneyinde rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, fırtınanın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

