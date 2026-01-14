Sinop'ta alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü, aracın camına kafa attı. Başından yaralanan şahıs polis ekiplerine dirense de bir süre sonra etkisiz hal getirilip hastaneye götürüldü.

Dün gece saat 23.00 sıralarında Sinop Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde edinilen bilgiye göre; G.Ç. isimli şahıs, otomobilini cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna park ederek araçtan indi.

ARACIN CAMINA KAFA ATTI

Şahsın durumundan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alkolmetreyi üflemeyi reddederek polise direnen G.Ç., bir anda öfke nöbeti geçirerek o sırada istasyonda yakıt alan bir dolmuşun sol arka camına kafa attı.

SAĞLIKÇILARIN MÜDAHALESİNİ DE KABUL ETMEDİ

Camın patlamasıyla başından yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi. Saldırgan tavırlarını sürdüren G.Ç., polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek adli rapor alınması amacıyla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

