Adana'da günlerdir etkili olan sağanak yağışın ardından Kürkçüler Mezarlığı göle döndü. Mezarlık ziyareti için gelen vatandaşlar, mezarlara ulaşabilmek için ayaklarına poşet geçirmek zorunda kaldı.

Adana merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler-Dağcı Mahallesi'nde üç gündür etkisini sürdüren yağışın ardından mezarlık içerisinde oluşan su birikintileri nedeniyle kabirlerin bulunduğu alanlar göle döndü.

"MEZARLIK SU İÇERİSİNDE KALMIŞ"

Mezarlık ziyareti için gelen vatandaşlar, hem çamur hem de su birikintileri nedeniyle mezarlara yaklaşmakta güçlük çekti. Mezarlık ziyareti için gelen Kadirye Çiftçi, mezarlığın uzun süredir aynı sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Mezarlığı ziyarete geldik. Yağmur nedeniyle gelememiştik. Mezarlık çok kötü durumda, içeriye giremiyoruz. Buralara bakım gerekiyor. Bizim mezarlık da su içerisinde kalmış. Giremediğimiz için daha geriden dua etmek zorunda kaldık. Burası her zaman bu şekilde oluyor" dedi.

Sağanak yağış mezarlığı göle çevirdi! Poşet geçirip girdiler

Bir diğer vatandaş Yasin Konak ise mezarlığın çok eski olduğunu ve her yağmurda aynı manzaranın yaşandığını ifade ederek, "Burası bizim aile mezarlığımız. Hep su içinde kalmış. Burası çok eski bir mezarlık. Çamur olmasın diye ayağımıza poşet taktık, yoksa üzerimiz berbat olacaktı. Buralar hep göl olmuş" diye konuştu.

Yağışların ardından mezarlık içerisindeki su birikintilerinin giderilmesi için çalışma yapılmasını isteyen vatandaşlar, mezarlığın bakım ve altyapısının iyileştirilmesini talep etti.

