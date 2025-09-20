Tarlasında bitkin halde bulduğu şahine ciğer dürüm söyledi
Osmaniye'de tarlasına incir toplamaya giden çiftçi, bitkin halde bulduğu şahini kurtardı. Açlıktan halsiz kalan şahini kurtarmak isteyen çifti Ali Kötüğ, ciğer dürüm sipariş etti.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde incir toplamaya tarlasına giden çiftçi Ali Kötüğ, açlıktan halsiz kalan kuşu kurtarmaya çalıştı. Su içirip ekmek verdikten sonra aracıyla kuşu evine götürdü. Şahinin ciğeri sevdiğini öğrenen Ali Kötüğ, sipariş ettiği dürümle besledikten sonra "Gücünü topladıktan sonra tekrar doğal yaşamına bırakacağım" ifadesini kullandı.
AÇLIKTAN BİTKİN DÜŞMÜŞ
Şahinin kanatlarında herhangi bir kırık bulunmadığını, sadece açlıktan dolayı halsiz kaldığını söyleyen Ali Kötüğ, olayı şöyle anlattı:
"İncir toplamaya gitmiştik, kanalda uçamayan şahini görünce yakaladım. Su verdim, içti ama hala kendine gelemedi. Arabaya koyup eve getirdim. Evde et verecektik ama Merden Bey’i aradık, av korumaya teslim edelim diye. Ciğeri çok severmiş. Yiyince Allah izin verirse eski yaşamına devam edecek"