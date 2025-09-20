Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tarlasında bitkin halde bulduğu şahine ciğer dürüm söyledi

Tarlasında bitkin halde bulduğu şahine ciğer dürüm söyledi


- Güncelleme:
Yaşam Haberleri

Osmaniye'de tarlasına incir toplamaya giden çiftçi, bitkin halde bulduğu şahini kurtardı. Açlıktan halsiz kalan şahini kurtarmak isteyen çifti Ali Kötüğ, ciğer dürüm sipariş etti.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde incir toplamaya tarlasına giden çiftçi Ali Kötüğ, açlıktan halsiz kalan kuşu kurtarmaya çalıştı. Su içirip ekmek verdikten sonra aracıyla kuşu evine götürdü. Şahinin ciğeri sevdiğini öğrenen Ali Kötüğ, sipariş ettiği dürümle besledikten sonra "Gücünü topladıktan sonra tekrar doğal yaşamına bırakacağım" ifadesini kullandı. 

Tarlasında bitkin halde bulduğu şahine ciğer dürüm söyledi - 1. Resim

AÇLIKTAN BİTKİN DÜŞMÜŞ

Şahinin kanatlarında herhangi bir kırık bulunmadığını, sadece açlıktan dolayı halsiz kaldığını söyleyen Ali Kötüğ, olayı şöyle anlattı: 

Tarlasında bitkin halde bulduğu şahine ciğer dürüm söyledi - 2. Resim

"İncir toplamaya gitmiştik, kanalda uçamayan şahini görünce yakaladım. Su verdim, içti ama hala kendine gelemedi. Arabaya koyup eve getirdim. Evde et verecektik ama Merden Bey’i aradık, av korumaya teslim edelim diye. Ciğeri çok severmiş. Yiyince Allah izin verirse eski yaşamına devam edecek"

 



