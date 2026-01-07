Anadolu Ajansı
Trabzon'da heyelan! Kaya parçaları binanın duvarını yıktı, insanlar tahliye edildi
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu kaya parçaları ve toprak, 6 katlı bir apartmanın giriş katına ulaştı. Hasar oluşan bina, olası risklere karşı tedbir amaçlı tahliye edilirken bölgede AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Vakfıkebir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, 6 katlı apartmanın giriş katına ulaştı.
Kaya parçaları ve toprak nedeniyle binanın bazı kısımlarında hasar oluştu.
BİNA BOŞALTILDI
Heyelanı fark eden vatandaşlar, binayı boşalttı. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Apartmanda yaşayan vatandaşlar, heyelan nedeniyle oluşabilecek risklere karşı geçici olarak binadan tahliye edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
YASAM
Trabzon’da 6 yıl sonra felaket alarmı! Heyelan yeri, kaçak hafriyat sahası çıktı
AFAD ve belediye ekiplerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR