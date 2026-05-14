“Kadınlar mı, erkekler mi trafikte daha fazla kaza yapıyor?” sorusuna ilişkin güncel veriler açıklandı. Araştırma sonuçları, kadın sürücülerin daha sık kazaya karıştığını, erkek sürücülerin ise daha yüksek maliyetli kazalara neden olduğunu ortaya koydu.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verileri, oto sigortalarında yaş ve cinsiyete göre risk dağılımında dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. 2025 yılı ile 2026’nın ilk üç ayını kapsayan verilere göre kadın sürücüler birçok yaş grubunda erkeklerden daha yüksek hasar frekansına sahip olurken, dosya başına düşen maliyetlerde erkek sürücüler öne çıktı.

KADINLAR DAHA SIK KAZA YAPIYOR AMA...

Dikkatsizlik ve kural ihlallerinin etkisiyle meydana gelen trafik kazalarına ilişkin araştırmada, kadın sürücülerin daha fazla kazaya karıştığı, erkek sürücülerin ise daha yüksek maliyetli hasarlara yol açtığı belirlendi.

EN YÜKSEK RİSK GENÇ SÜRÜCÜLERDE

2025 yılı ile 2026’nın ilk üç ayında en fazla trafik kazasına karışan grubun 18-25 yaş aralığındaki sürücüler olduğu görüldü. Yaş gruplarına göre yapılan incelemelerde kadın ve erkek sürücülerin kaza oranları da netleşti.

TSB verilerine göre en yüksek hasar frekansı 18-25 yaş grubunda kaydedildi. Kasko branşında hasar frekansı 2025 yılında yüzde 15,1 seviyesindeyken, 2026’nın ilk üç ayında yüzde 17’ye yükseldi. Trafik sigortasında ise aynı yaş grubunda oran yüzde 5,2’den yüzde 6,4’e çıktı. Böylece genç sürücüler, hem trafik hem de kasko sigortasında en yüksek risk grubunu oluşturdu.

ERKEK SÜRÜCÜLERİN KAZA MALİYETİ 200 BİN LİRAYI AŞTI

Erkek sürücülerde dosya başına maliyet 200 bin lira sınırını aşarken, kadın sürücülerde bu rakam yaklaşık 176 bin lira seviyesinde gerçekleşti.

