Çiçek sektöründe Anneler Günü dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Türkiye’den 35 ülkeye 80 milyon dal çiçek gönderildiğini belirterek “Geçen yıla göre siparişlerde artış oldu. Avrupa’nın değişik ülkelerine 80 milyon dal çiçek gönderdik. Parasal değeri 12 milyon dolar civarında. En fazla karanfil tercih ediliyor. Karanfilin dışında hüsnüyusuf da son yıllarda en çok ihracat yaptığımız çiçek oldu” dedi.

İsmail Yılmaz, Anneler Günü kapsamında gerçekleştirilen sevkiyatlara dair bilgiler paylaşıldı. Geçen yıla oranla taleplerin belirgin şekilde arttığını vurgulayan Yılmaz, sektörün oldukça verimli bir sezon geçirdiğini belirtti.

İHRACAT REKORU: 80 MİLYON DAL

Avrupa ülkelerine toplamda 80 milyon dal çiçek ihraç edildi. Bu dev sevkiyatın parasal karşılığı yaklaşık 12 milyon dolar seviyesine ulaştı.

ANNELER GÜNÜ EN HAREKETLİ DÖNEM

Anneler Günü'nün sektör için en kritik özel günlerden biri olduğunu ifade eden Yılmaz, seralardan toplanan her bir çiçeğin büyük bir titizlikle paketlenerek yola çıktığını kaydetti. Hem dış pazarda hem de iç pazarda artan talepler, Türk çiçekçilik sektörünün küresel rekabetteki gücünü bir kez daha kanıtladı.

