Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren yoğun kar yağışıyla birlikte Türkiye'nin 3 bin rakımı ile en yüksek geçidi olan Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 91 santimetreyi buldu. Bu rakamla bölge, Türkiye'nin en çok kar bulunan noktası ünvanını korudu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM) yapılan son ölçümlerde, Türkiye'nin en fazla kar örtüsüne sahip noktası, Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki Karabet Geçidi olarak kayıtlara geçti. 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 91 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin kar rekoru kırıldı! Kayak merkezlerini bile solladı

REKOR KAR YAĞIŞI

Bahçesaray Karabet Geçidi 3 metre 91 santim, Hakkari Kayak Merkezi 2 metre 77 santim, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 221 santim ve Erzincan Ergan Kayak Merkezi 2 metre 20 santim olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin kar rekoru kırıldı! Kayak merkezlerini bile solladı

VAN'A ULAŞIM HİZAN ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle 27 Aralık'ta ulaşıma kapanan Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 91 santime ulaşırken, Bahçesaraylılar yolun kapalı olmasından dolayı Van'a ulaşımlarını 250 kilometrelik mesafedeki Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor.

