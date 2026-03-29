Türkiye'nin kar rekoru kırıldı! Kayak merkezlerini bile solladı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren yoğun kar yağışıyla birlikte Türkiye'nin 3 bin rakımı ile en yüksek geçidi olan Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 91 santimetreyi buldu. Bu rakamla bölge, Türkiye'nin en çok kar bulunan noktası ünvanını korudu.
- Bu durum, Bahçesaray'da yaşayan vatandaşların Van'a ulaşımını 250 kilometrelik mesafedeki Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlamalarına neden oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM) yapılan son ölçümlerde, Türkiye'nin en fazla kar örtüsüne sahip noktası, Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki Karabet Geçidi olarak kayıtlara geçti. 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 91 santimetreye ulaştı.
REKOR KAR YAĞIŞI
VAN'A ULAŞIM HİZAN ÜZERİNDEN YAPILIYOR
Kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle 27 Aralık'ta ulaşıma kapanan Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 91 santime ulaşırken, Bahçesaraylılar yolun kapalı olmasından dolayı Van'a ulaşımlarını 250 kilometrelik mesafedeki Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor.