İstanbul'da 10 gündür kayıp olarak aranan 29 yaşındaki Enes Aldum, Küçükçekmece’de boş arazide ölü bulundu.

İstanbul’da 10 gündür kayıp olarak aranan 29 yaşındaki Enes Aldum, Küçükçekmece’de boş arazide ölü bulundu. Olay, Küçükçekmece’de bulunan macera parkının alt kısmında yürüyen vatandaşların, boş arazide bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark etmesi üzerine ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin 10 gündür kayıp olarak aranan Enes Aldum olduğu tespit edilerek yakınlarına haber verildi. Olay yerine gelen Aldum’un yakınları büyük üzüntü yaşadı.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Enes Aldum’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Şahsın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili konuşan Enes İşler, “Yaklaşık 30 yaşlarında bir şahıs. Daha önceden 10 gündür kayıp olduğu biliniyordu. Kayıp olduğu için yerel sayfalarda fotoğrafları paylaşılıyordu ve kayıp ihbarı yapılmıştı” dedi.

