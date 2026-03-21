3 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı kavgadan yeni detaylar! Baba oğul çıktılar
Hatay'da bayramın ilk gününde aileler arasında yaşanan kavgada kan dökülmüş; 3 kişi ölmüş, 25 kişi de yaralanmıştı. Saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken ölenlerden ikisinin, baba ve uzman erbaş olan oğlu olduğu öğrenildi.
Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Hatay'ın Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde iki aile arasında başlayan sözlü tartışmada ortalık savaş alanına döndü.
ÖLENLERDEN İKİSİ BABA OĞULMUŞ
Tarafların birbirine taşla, bıçakla, sopayla ve silahla saldırdığı olayda 25 kişi yaralanarak kentteki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Yalçın ve uzman erbaş olan oğlu Adnan Yalçın ve Nidal Hortum olduğu öğrenilen 3 kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI
Mahallede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, tarafların savaşı andıran bir şekilde birbirlerine saldırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
