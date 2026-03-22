Anadolu Ajansı • Bingöl
Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 13 kişi yaralandı
Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Bingöl'de, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Bingöl-Solhan kara yolu Yüzen Adalar Kavşağı'nda çarpıştı.
13 KİŞİ YARALANDI
Kazada, araçlardaki 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Sağlık, jandarma ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, hafif ticari araçta sıkışan sürücüyü çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
