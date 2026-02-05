Denizli’de sabah saatlerinde boş arazide park halindeki otomobilin içinde 3 çocuk babası 32 yaşındaki Mehmet Ali Zengin ölü bulundu. Göğüs ve bacaklarında bıçak izleri tespit edilen Zengin’in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 05.00 sıralarında vatandaşların ihbarı üzerine boş bir arazide park halindeki 20 AEN 567 plakalı otomobilin içinde erkek şahıs ölü bulundu.

BACAKLARINDA BIÇAK İZLERİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede göğsünde ve bacağında bıçak izleri bulunan cansız bedenin üç çocuk babası Mehmet Ali Zengin'e (32) ait olduğu öğrenildi.

GERÇEK OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Detaylı inceleme sonrası Zengin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

