Maltepe'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Maltepe Büyükbakkalköy Yolu'nda seyir halinde olan panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ehliyetsiz ve alkollü! İstanbul'u birbirine kattı, 4 kişi yaralandı

"EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ" İDDİASI

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan kazada yaralanan panelvan sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edildi.

Editör:SİNEM ERYILMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası