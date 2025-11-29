Ehliyetsiz ve alkollü! İstanbul'u birbirine kattı, 4 kişi yaralandı
Maltepe'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İstanbul Maltepe'de bir panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 araçla çarpışarak zincirleme kaza meydana geldi, kazada 4 kişi yaralandı ve sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edildi.
- İstanbul Maltepe'de bir panelvan sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle zincirleme trafik kazası yaşandı.
- Kazaya 4 araç karıştı ve 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- Panelvan sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edildi.
İstanbul Maltepe Büyükbakkalköy Yolu'nda seyir halinde olan panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
"EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ" İDDİASI
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Öte yandan kazada yaralanan panelvan sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edildi.