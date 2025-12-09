Eşini öldürmeye gitti, görevlinin karısını katletti
Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşinin evine giden ancak içeriye giremeyen adam, bina girişinde gördüğü güvenlik görevlisinin eşini bıçakladı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken cani adam gözaltına alındı.
Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşinin evine girmeye çalışan bir adam, bina girişinde karşılaştığı başka bir kadını bıçaklayarak öldürdü ve kısa sürede yakalandı.
- İ.Ş. (51), boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'nin evine girmeye çalışırken başarısız oldu.
- Bina girişinde karşılaştığı güvenlik görevlisinin eşi M.G.'yi (36) çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı.
- Ağır yaralanan M.G., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Olayın ardından kaçan İ.Ş., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de 1,5 senedir boşanma aşamasında olduğu Y.Ş.'nin ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Yuva Sokaktaki evine girmeye çalışan İ.Ş. (51); kapıyı açamayınca binanın dışına çıktı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
Bina girişinde görevlinin eşi M.G. (36) ile karşılaşan İ.Ş.; M.G.'yi çok sayıda bıçak darbesi ile yaraladı. İ.Ş. olayın ardından kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G.; kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
GÖZATINA ALINDI
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan İ.Ş. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.