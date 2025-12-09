Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşinin evine giden ancak içeriye giremeyen adam, bina girişinde gördüğü güvenlik görevlisinin eşini bıçakladı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken cani adam gözaltına alındı.

Kayseri'de 1,5 senedir boşanma aşamasında olduğu Y.Ş.'nin ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Yuva Sokaktaki evine girmeye çalışan İ.Ş. (51); kapıyı açamayınca binanın dışına çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bakan Tunç duyurdu: Adliyelerde adli emanetlerle ilgili teftiş başlatıldı

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Bina girişinde görevlinin eşi M.G. (36) ile karşılaşan İ.Ş.; M.G.'yi çok sayıda bıçak darbesi ile yaraladı. İ.Ş. olayın ardından kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G.; kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşini öldürmeye gitti, görevlinin karısını katletti

GÖZATINA ALINDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan İ.Ş. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası