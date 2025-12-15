Eskişehir'de okuldan çıkan 12 yaşındaki U.D., elektrikli bisikletle yanına gelen çocuklar tarafından kasık bölgesinden bıçaklandı. Olayın tartışma ve küfürleşme sonucu gerçekleştiği belirlenirken, 4 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çivan Sokak'ta meydana gelen olay 'pes' dedirtti.

Namık Kemal Ortaokulu’ndan çıkan U.D. (12), elektrikli bisikletle yanına gelen çocuklar tarafından kasık bölgesinden bıçaklandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, olayın küfürleşme ve yaşanan tartışma sonucunda gerçekleştiğini belirledi.

4 ÇOCUK ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaya karışan yaşı küçük 4 şüpheli, suç unsuru bıçakla birlikte yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

