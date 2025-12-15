İhlas Haber Ajansı
Henüz 12 yaşında! Okul çıkışı bıçaklandı, 4 çocuk yakalandı
Eskişehir'de okuldan çıkan 12 yaşındaki U.D., elektrikli bisikletle yanına gelen çocuklar tarafından kasık bölgesinden bıçaklandı. Olayın tartışma ve küfürleşme sonucu gerçekleştiği belirlenirken, 4 şüpheli yakalandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çivan Sokak'ta meydana gelen olay 'pes' dedirtti.
Namık Kemal Ortaokulu’ndan çıkan U.D. (12), elektrikli bisikletle yanına gelen çocuklar tarafından kasık bölgesinden bıçaklandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, olayın küfürleşme ve yaşanan tartışma sonucunda gerçekleştiğini belirledi.
4 ÇOCUK ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olaya karışan yaşı küçük 4 şüpheli, suç unsuru bıçakla birlikte yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.
