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Haberler > 3. Sayfa > Kedi sevgisi sonu oldu! Akciğerine kaçan tüy nedeniyle hayatını kaybetti

Kedi sevgisi sonu oldu! Akciğerine kaçan tüy nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kedi sevgisi sonu oldu! Akciğerine kaçan tüy nedeniyle hayatını kaybetti
Kedi, Sokak Hayvanları, Veteriner, Hayvansever, Enfeksiyon, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Evde kedi besleyen ve sokak hayvanlarına da düşkün olan 55 yaşındaki şahıs enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahsın akciğerlerine kedi tüyü kaçtığı iddia edildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sokak hayvanlarına olan düşkünlüğüyle tanınan şahıs, iddialara göre akciğerine kedi tüyü kaçması neticesinde gelişen enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

EVİNDE KEDİ BESLİYORDU

Sapanca'nın Yanık Mahallesi'nde ikamet eden Okan Diköz (55), evinde beslediği kedilerin yanı sıra sokak hayvanlarına gösterdiği ilgiyle çevresinde sevilen ve tanınan bir isimdi.

Kedi sevgisi sonu oldu! Akciğerine kaçan tüy nedeniyle hayatını kaybetti - 1. Resim

CİĞERLERİNDE KEDİ TÜYÜ BULUNDU

Yaklaşık 10 gün önce nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Diköz’ün yapılan tetkikler neticesinde akciğerine kedi tüyü kaçtığı ve bu durumun enfeksiyona yol açtığı belirlendi. Tedavi altına alınan Okan Diköz, doktorların, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kedi sevgisi sonu oldu! Akciğerine kaçan tüy nedeniyle hayatını kaybetti - 2. Resim

Hayvansever kimliğiyle bilinen Diköz’ün cenazesi, Sapanca Yanık Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yanık Kurtköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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