Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kızını tehdit edip şantaj yaptığı iddia edilen genci okul bahçesinde silahla rehin alan baba adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayın şüphelisi genç tutuklanırken, kullanılan silahın kurusıkı olduğu ortaya çıktı.

Türkiye gündemine oturan olay İzmir ilçesindeki bir lisenin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir A.Y. (17) isimli kızı takip ederek tehdit eden U.C.A. (18), kızın okuduğu liseye geldi.

Durumu fark eden kız, babası H.Y.'ye (43) haber verdi. Bunun üzerine okula gelen H.Y., U.C.A'yı silahla rehin aldı. Durumu fark eden okul yönetimi ve öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Okul bahçesinde rehine krizi: Baba serbest, şantajcı tutuklandı!

İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, H.Y. gözaltına aldı. Olayda kimse zarar görmezken, şüpheli ve rehin alınan genç ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Okul bahçesinde rehine krizi: Baba serbest, şantajcı tutuklandı!

TACİZCİ GENÇ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin gözaltına alınan baba H.Y. ile U.C.Y., ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden baba adli kontroller serbest bırakılırken, U.C.Y. ise tutuklandı.

Okul bahçesinde rehine krizi: Baba serbest, şantajcı tutuklandı!

U.C.Y.'nin genç kızı ısrarla takip ettiği ve şantaj uyguladığı öğrenildi. Ayrıca suçta kullanıldığı tespit edilen bir tanesi kurusıkı olmak üzere 2 tabanca ele geçirildi.



