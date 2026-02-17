Bursa’da kontrolden çıkan motosiklet, refüje çarpıp savruldu. Feci kazada karı koca hayatını kaybederken, çiftin yakınları sinir krizi geçirdi.

Osmangazi ilçesi Acemler mevkiinde bulunan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi önünde edinilen bilgilere göre, Murat Çağlayan idaresindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü Murat Çağlayan ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Gülcan Çağlayan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan karı koca, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Murat ve Gülcan Çağlayan kurtarılamadı.

Refüje çarpan motosiklet, karı kocaya mezar oldu

YAKINLARI KAHROLDU

Acı haberi alan çiftin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, bazı aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.

Refüje çarpan motosiklet, karı kocaya mezar oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası