Kayseri’de hastanede yatan hastalar adına sahte rapor ve reçetelerle edindikleri pahalı kanser ilaçlarını satarak 88,5 milyon liralık vurgun yapan 12 eczacı gözaltına alındı.

Kayseri’de ilaç deposu sorumlusu, eczacı kalfası ve eczacılardan oluşan ve 88,5 milyon lira tutarında vurgun yapan 12 kişilik “pahalı kanser ilacı” çetesi çökertildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri bir üniversite hastanesinde tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçeteler düzenlenerek yüksek fiyatlı kanser ilaçları ele geçirdikleri iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şebekenin “sahte reçete, hayalî ilaç” ile 88 milyon 591 bin 972 TL kamu zararına yol açıldığı tespit edildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda üç ay süren teknik ve fiziki takip ile saha çalışmaları sonucunda harekete geçen ekipler, eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenledi.

Operasyonda, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık”tan E.A. (34), Ş.A.K. (53), S.K.G. (28), A.O. (65), İ.T. (71), M.A.E. (26), Ş.A. (41), B.M. (42), G.K. (45), E.Ö. (36), E.Ö. (34), E.S. (34) gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

