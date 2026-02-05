Şırnak’ın Silopi ve Cizre ilçelerinde yapılan 800 ayrı kazıda yer altı elektrik hatlarına kaçak bağlantı yapıldığı tespit edildi. Kaçak kullanımın 585 milyon liralık zarara yol açtığı belirlenirken, 700 aboneye idari işlem uygulandı, 100 abone hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki kaçak elektrikle mücadeleye devam ediyor.

YER ALTINA ALINAN ŞEBEKELER KAÇAKÇILARIN HEDEFİ OLDU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik arz güvenliğini sağlamak amacıyla milyarlarca liralık yatırımla yer altına alınan şebekeler, bu kez kaçak elektrik kullanıcılarının hedefi oldu. Şırnak’ın Silopi ve Cizre ilçelerinde yapılan 800 ayrı kazıda yer altı hatlarına yapılan müdahaleler sonucu kaçak bağlantılar ortaya çıkarıldı.

700 ABONEYE İŞLEM YAPILDI, ZARAR ÇOK BÜYÜK

700 abone hakkında idari işlem yapılırken, 100 abone hakkında ise kamu malına zarar vermek ve genel güvenliği tehlikeye atmaktan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Kaçak kullanımın yol açtığı şebeke zararının ise 585 milyon lira olduğu belirlendi.



Kaçak elektrik kullanımında yeni yöntem olarak yer altı şebekelerine yönelen bazı şahıslar, şebekenin geçtiği cadde ve sokaklarda izinsiz kazılar yaparak yerin yaklaşık 1 metre altındaki kablolara kaçak bağlantı sağladı. Bazı kaçak hatlar gider borularının, su şebekesinin ya da bahçe duvarlarının altından geçirilerek evlere ulaştırıldı.



Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürü Rıdvan Çatır, halkın can ve mal güvenliğini riske sokan bu durum karşısında en hızlı ve etkili tedbirleri aldıklarını söyledi.



Teknolojik imkanlarla yaptıkları çalışmalar sonucunda ağırlıklı olarak Cizre ve Silopi ilçelerinde kapsamlı bir denetim başlattıklarını belirten Çatır, "800 kazıda tespit ettiğimiz söz konusu kaçak hatların mesken ve iş yerlerine çekildiğini belirledik. 100 abone hakkında ise savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. Bu kişiler 8 yıla kadar hapis cezası alabilir" dedi.

Şırnak’ta yer altı şebekeleri için 8.8 milyar liralık yatırım yapan Dicle Elektrik, 2026 yılında bu yatırımı 10 milyar liraya çıkarmayı planlıyor.

