Anadolu Ajansı
Sultanbeyli’de İETT otobüsü tıra çarptı! Yaralılar var
İstanbul Sultanbeyli’de İETT otobüsünün tır ile çarpışması sonucu can pazarı yaşandı. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edilirken gelen ilk bilgilere göre yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edildi.
Özetle DinleSultanbeyli’de İETT otobüsü tıra çarptı! Yaralılar...
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3. Sayfa 2 dk önce
Sultanbeyli'de bir İETT otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
- Kaza Sultanbeyli ilçesine bağlı Adil Mahallesi Beykoz Caddesi'nde meydana geldi.
- Çarpışan araçlar bir İETT otobüsü ve bir tırdır.
- Sürücülerin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilememiştir.
- Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
- Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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Kaza Sultanbeyli ilçesine bağlı Adil Mahallesi Beykoz Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü ile tır çarpıştı.
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