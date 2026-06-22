İstanbul Sultanbeyli’de İETT otobüsünün tır ile çarpışması sonucu can pazarı yaşandı. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edilirken gelen ilk bilgilere göre yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edildi.

Kaza Sultanbeyli ilçesine bağlı Adil Mahallesi Beykoz Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü ile tır çarpıştı.

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3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Polis caddede önlem alırken, yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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