İzmir'in Kiraz ilçesinde tarlada babasına yardım eden 11 yaşındaki çocuk, traktörün arkasına bağlı makineye kapılarak hayatını kaybetti.

İzmir'in Kiraz ilçesi Suludere Mahallesi'nde dün akşam üzeri baba A.D. kendisine ait tarlada traktörle çalışma yapıyordu. Bu sırada yanında bulunan oğlu Mehmet Dönmez (11) de babasına yardım ediyordu.

MAKİNEYE SIKIŞTI

Çalışma esnasında traktörün arkasına bağlı rotovatöre yaklaşan çocuk, makineye kapılarak sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Dönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Tarlada babasına yardım ediyordu! Makineye sıkışarak can verdi

Küçük çocuğun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



