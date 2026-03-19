İhlas Haber Ajansı
Tarlada babasına yardım ediyordu! Makineye sıkışarak can verdi
İzmir'in Kiraz ilçesinde tarlada babasına yardım eden 11 yaşındaki çocuk, traktörün arkasına bağlı makineye kapılarak hayatını kaybetti.
Özetle DinleTarlada babasına yardım ediyordu! Makineye sıkışar...
Kaydet
3. Sayfa 51 dk önce
İzmir'in Kiraz ilçesinde bir traktör kazasında 11 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
- Kaza, dün akşam üzeri Kiraz'ın Suludere Mahallesi'nde, baba A.D.'nin tarlasında traktörle çalışma yaptığı sırada meydana geldi.
- Oğlu Mehmet Dönmez (11), çalışma esnasında traktörün arkasına bağlı rotovatöre yaklaşırken makineye kapılarak sıkıştı.
- Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Mehmet Dönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
- Küçük çocuğun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
0:00 0:00
1x
İzmir'in Kiraz ilçesi Suludere Mahallesi'nde dün akşam üzeri baba A.D. kendisine ait tarlada traktörle çalışma yapıyordu. Bu sırada yanında bulunan oğlu Mehmet Dönmez (11) de babasına yardım ediyordu.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
Bu hafta döviz kazandırdı, altın ve borsa kaybettirdi
MAKİNEYE SIKIŞTI
Çalışma esnasında traktörün arkasına bağlı rotovatöre yaklaşan çocuk, makineye kapılarak sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Dönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Küçük çocuğun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR