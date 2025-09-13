Trabzon'da can pazarı! Tır yolcu minibüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var
Trabzon’un Arsin ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen yolcu minibüsüne Azerbaycan plakalı TIR’ın çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Minibüs TIR ile taş kamyonu arasında sıkışırken, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Kaza ilçenin Karadeniz Sahil Yolu Yeşilyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
15 KİŞİ YARALANDI
Trabzon'dan Rize istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 61 M 608 plakalı yolcu minibüsüne kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasından gelen Azerbaycan plakalı tır hızla çarptı. Minibüs, kaza sonrası önündeki taş kamyonu ile tır arasında sıkıştı. İlk belirlemelere göre kazada minibüste bulunan 15 kişi yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.
