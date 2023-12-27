Derbide Fener'in 100'ü güldü! Fenerbahçe Alagöz Holding - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 103-83

27 Aralık 2023 23:26 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 23:33

Fenerbahçe Alagöz Holding ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 103-83 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler namağlup liderliğini sürdürdü.

Kerem Baki, Yücel Çilingir, Fatma Öztürk

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Hines-Allen 23, Smith 13, Meltem Yıldızhan 10, Vanloo 10, Hartley 16, Sude Yılmaz 9, Yağmur Kübra Taşar 2, Büşra Akbaş, İnci Güçlü

Başantrenör: Milos Paden

Fenerbahçe Alagöz Holding: Howard 12, Meesseman 23, Anderson 14, Şerife Alperi Onar 7, McBride 30, Sevgi Uzun 9, Tilbe Şenyürek 8, İdil Saçalır

Başantrenör: Valerie Garnier

1. Periyot: 16-24 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 38-44 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 55-75 (Fenerbahçe lehine

KEMAL DANABAŞ: HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding'in Galatasaray Çağdaş Faktoring'i rakip sahada 103-83 mağlup ettiği maçın ardından, sarı-kırmızılı rakibe karşı 100 sayı barajını aştıklarını ve başları dik ayrıldıklarını söyledi.

Fenerbahçe Alagöz Holding'in hedefinin yeniden Avrupa şampiyonluğu olduğunun altını çizen Danabaş, "FIBA Avrupa Ligi'ni aldık, Avrupa Süper Kupası'nı aldık. Şimdiki hedef FIBA Avrupa Ligi'ni ikinci kez kazanan tek Türk takımı olmak. İnşallah bunu başaracağız. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Bugüne kadar olan performanslarından dolayı takımımızı, tüm oyuncularımızı, hocamızı ayrıca tebrik ediyorum. Onlar da işin bilincinde. İnşallah bu işin sonunu getireceğiz." ifadelerini kullandı.

SÜPER KUPA YORUMU

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 29 Aralık Cuma günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finaliyle ilgili düşüncelerini aktaran Danabaş, galip geleceklerine inandığını vurguladı.

Danabaş, "Biz buraya geldik. Önce 'Ataköy mezar olacak' dediler, Ataköy olmadı. Şimdi 'Riyad mezar olacak' diyorlar. Kime mezar olacak göreceğiz. İnşallah kimseye mezar olmaz ama Fenerbahçe kazanır." değerlendirmesinde bulundu.