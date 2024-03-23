Devrim Demir'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Devrim Demir kimdir?
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Devrim Demir kimdir, aslen nereli, eğitim durumu nedir? Mardin için vaatleri neler? Devrim Demir'in kariyer hayatı nasıl, hangi okuldan mezun oldu? İşte, hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri öne çıkıyor. Dem Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Devrim Demir kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Mardin'den aday olan Dem Parti üyesi Devrim Demir'in eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Devrim Demir'in hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detayları sizler için araştırdık
DEVRİM DEMİR KİMDİR?
Devrim Demir, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi