Devrim Demir'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Devrim Demir kimdir?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mart 2024 10:32 - Güncelleme: 23 Mart 2024 10:42 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Devrim Demir kimdir, aslen nereli, eğitim durumu nedir? Mardin için vaatleri neler? Devrim Demir'in kariyer hayatı nasıl, hangi okuldan mezun oldu? İşte, hayatı ve biyografisi