Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olaya tepki gösteren Tahran yönetimi “gemimiz derhâl bırakılsın, aksi hâlde misilleme yapacağız” diyerek İngiltere’yi uyarmıştı. Taraflar arasındaki karşılıklı restleşmenin ardından Tahran, iki hafta sonra Hürmüz Boğazı’nda seyreden İngiliz gemisi Steno Impero’ya el koydu. İran balıkçı gemisiyle kazaya karıştığı, takip sistemini kapattığı, İran tarafından yollanan sinyalleri alamadığı ve yanlış rotaya girdiği gerekçesiyle İngiliz gemisi, Bender Abbas Limanı’na getirildi. Hürmüzgan eyaleti Limanlar Genel Müdürü Allahmurad Afifpur, 18 Hint, 5 Rus, Litvanyalı ve Filipinli olan 23 mürettebatın sorgulandığını açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt “İran’ın tehlikeli yolu tercih ediyor olmasından endişe duyuyorum” derken, ABD Başkanı Donald Trump “İran beladan başka bir şey değil” dedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise “Cebelitarık Boğazı’ndaki korsanlığın aksine Basra Körfezi’ndeki eylemimiz denizcilik kurallarını korumak içindir” değerlendirmesinde bulundu.