Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cesetlerine, savaştan yıllar sonra toplu mezarlarda ulaşılan ve kimlik tespiti yapılan kurbanlar, sevdiklerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı. Kurbanlar, Prijedor’daki Vedro Polje Stadı’nda düzenlenen toplu cenaze töreninin ardından kendi köylerindeki mezarlıklara defnedildi. Bosna’daki savaşın yeni başladığı Mart 1992’de eski Yugoslavya’daki Devlet Güvenlik Teşkilatının başına getirilen Sırp kökenli Simo Drljaca, Prijedor’daki 13 polis karakolunda görev yapan 1.775 Sırp’ı bir ay içinde silahlandırmıştı. Sırp birlikleri, 29 Nisan gecesi o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor şehrini ele geçirmişti. Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992’de Prijedor civarındaki köylere saldırdı ve 102’si çocuk 3.176 sivili katletmişti.