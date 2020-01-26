UMH güçleri, Hafter milislerinin Berlin’de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata’nın doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenlediğini bildirdi.
Hafter Milisleri, Ebu Kıreyn'e bölgesine yoğun saldırı düzenliyor
26.01.2020 - 15:15 | Son Güncelleme: 26.01.2020 - 15:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UMH güçleri, Hafter milislerinin Berlin’de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata’nın doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenlediğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : hafter,umh güçleri,
677500 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/677500.aspx
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