UMH'ye bağlı Libya Parlamentosu, Cenevre'de Hafter tarafıyla yapılan siyasi görüşmelere katılmayacağını açıkladı.
UMH'ye bağlı Libya Parlamentosu Hafter tarafıyla yapılan siyasi görüşmelere katılmayacak
24.02.2020 - 18:39 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 18:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UMH'ye bağlı Libya Parlamentosu, Cenevre'de Hafter tarafıyla yapılan siyasi görüşmelere katılmayacağını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : UMH,Libya Parlamentosu,Cenevre,
683691 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/683691.aspx
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