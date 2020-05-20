Libya ordusu, BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği Rus yapımı Pantsir tipi 5 hava savunma sisteminin bugün imha edildiğini açıkladı.
Libya ordusu Rus yapımı Pantsir tipi 5 hava savunma sisteminin imha edildiğini açıkladı
20.05.2020 - 19:19 | Son Güncelleme: 20.05.2020 - 19:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya ordusu, BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği Rus yapımı Pantsir tipi 5 hava savunma sisteminin bugün imha edildiğini açıkladı.
Etiketler : libya,bae,hafter,pantsir,
705591 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/705591.aspx
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