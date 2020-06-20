Suriye'nin Afrin ilçesinde bulunan Vilar Caddesi’nde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada 4 sivil ağır şekilde yaralandı. Sivil savunma ekipleri tarafından patlama sonrası çıkan yangın söndürülürken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı
20.06.2020 - 22:54 | Son Güncelleme: 20.06.2020 - 22:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 4 sivil yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : afrin,bomba,araç,
712437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/712437.aspx
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