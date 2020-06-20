Suriye'nin Afrin ilçesinde bulunan Vilar Caddesi’nde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada 4 sivil ağır şekilde yaralandı. Sivil savunma ekipleri tarafından patlama sonrası çıkan yangın söndürülürken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.